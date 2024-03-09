السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

صور المحتجزين
صور المحتجزين

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن أسماء 4 من المحتجزين الإسرائيليين، الذي قتلوا إثر الغارات الإسرائيلية.

جراء الغارات الصهيونية على قطاع غزة 

وقال أبوعبيدة، عبر قناته بتطبيق "تليجرام"، منذ قليل: سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، فقد تأكد لنا مقتل كل من: إيتسيك الجراط، ألكس دنسيج، رونين طومي أنجل، إلياهو مرجليت.

وكان أبوعبيدة قال، في الأول من مارس الجاري: "سبق أن أعلنّا أنَّ اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددًا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأنَّنا نرجح أن عددًا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الصهيوني".

تأكد مقتلهم بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة

وأوضح أنه: بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا، ومقتل سبعة من أسرى العدوِّ في القطاع نتيجة القصف الصهيوني، ومنهم: حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر.

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120 ألف أسرة تعانى من مجاعة حقيقية فى شمال قطاع غزة

تخريب محتويات مقبرة تستخدم في دفن الأموات

وفي وقت سابق، حطم مستعمرون، اليوم السبت، شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامها من قبل قرابة 40 مستعمرًا.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن مستعمرين حطموا شواهد 10 قبور على الأقل، وقاموا بتخريب بعض محتويات المقبرة التي تستخدم في دفن الأموات، مثل الأسمنت والأتربة.

وأضاف الشهود أن المستعمرين يقتحمون المقبرة على الدوام، ويقومون بأداء طقوس تلمودية فيها، بهدف الاستيلاء عليها، كما تتعرض أيضًا لأعمال حفريات من قبل الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها.

وتبلغ مساحة مقبرة باب الرحمة نحو 23 دونما، وتحوي العديد من قبور الصحابة أبرزهم: عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وعلى قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي، وتنوي حكومة الاحتلال أيضًا تحويل جزء منها لحديقة توراتية ضمن مشروعها لتهويد المدينة.

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