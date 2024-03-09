10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

استشهد فلسطينيون بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة النويري.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 82 مواطنا، وجرح 122 آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع في 7 من أكتوبر إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

هيئة شئون الأسرى والمحررين

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7505 مواطنين من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.

وأضافا أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ)، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: نابلس، وطوباس، ورام الله، والخليل، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتدمير البنية التحتية تحديدا في محافظة طولكرم.

الحرب فى قطاع غزة

وفي وقت سابق، صرّحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، بأن الحرب في قطاع غزة حطمت "كل معاني الإنسانية المشتركة".

وقالت سبولياريتش، في بيان، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه".