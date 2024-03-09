جماعة الحوثى تعلن استهداف سفينة ومدمرات حربية أمريكية

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، عن استهداف سفينة ومدمرات حربية أمريكية في خليج عدن والبحر الأحمر.

استهدف سفينة "بروبل فورشن" الأمريكية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم: نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، بعون الله تعالى، عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا سفينة "بروبل فورشن" الأمريكية في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وعددًا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.

وزارة الدفاع الأمريكية

وأعلنت، أمس، القوات المسلحة الأمريكية أنها شنت ضربات للدفاع عن النفس ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

وقالت القيادة الإقليمية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، صباح اليوم السبت، على موقع "إكس" إنه تم استهداف صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا محمولين على شاحنتين.

وأضاف البيان أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخين مضادين للسفن من اليمن على السفينة "إم في بروبيل فورشن" في خليج عدن عصر الجمعة، وترفع السفينة علم سنغافورة وهي أيضًا مملوكة ويتم تشغيلها من سنغافورة، لكن الصاروخين لم يضربا السفينة ولم تكن هناك إصابات أو أضرار.

استهداف السفن في البحر الأحمر

ويسعى الحوثيون، من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر، إلى إجبار إسرائيل على وقف هجماتها في قطاع غزة.

ونتيجة لتهديد الحوثيين في البحر الأحمر، تتجنب شركات الشحن الكبرى أقصر الطريق بين آسيا وأوروبا وتلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة إفريقيا والذي يستغرق وقتًا أطول يمتد لعدة أسابيع، مما كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ولهذا قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بضرب أهداف للحوثيين في اليمن بشكل متكرر.