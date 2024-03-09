السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة. حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام 

اشتعال النيران بالأشجار المعمرة

وذكرت حزب الله في بيانة أن الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة.. وليست تلك المرة الأولى التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي حرج جبل اللبونة الذي أحرق أكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعتبر من أكبر الأحراج في الجنوب.

محيط بلدات الناقورة

وأضافت أنه بعدها تعرض محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام وعلما الشعب ورامية لقصف مدفعي متقطع، قائلة: "العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

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حزب الله يدك موقعًا للاحتلال الإسرائيلى فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة

عملية عسكرية برية محتملة في لبنان

وفي وقت سابق كشف كان تقرير إخباري أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.

يشار إلى أن تامير هو من قام بإعداد خطط الدخول البري إلى غزة، عندما كان نائبا لقائد لواء الشمال، ولديه خبرة كبيرة في القطاع الشمالي.

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