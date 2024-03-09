العراق.. انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات وعد الحق فى ديالى لمطاردة العناصر الإرهابية

أعلن العراق، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات وعد الحق، بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان: انطلقت فجر هذا اليوم، المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من فرسان الجيش وبواسل الداخلية ورجال الحشد الشعبي وليوث جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لجميع المديريات والوكالات الاستخبارية.

مطاردة العناصر الإرهابية

وأضافت أن هذه العملية الجسورة انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها، تأكيدًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد أوكار الإرهاب وما تشهده المحافظة من استقرار أمني نتيجة جهود أبطال القطعات الأمنية المختلفة، وإسناد وتعاون وتفهم أهلنا الأكارم في ديالى وعشائرها الكريمة بكل أطيافها وتنوعاتها الاجتماعية العزيزة.

وتابعت: سنطارد الإرهاب بهمة أهلنا ووحدتهم الوطنية الجسورة وعزيمة الأبطال من فرسان الجيش وبواسل قوى الأمن الشجعان وأسود جهاز مكافحة الإرهاب ورجال الحشد الشعبي، ولن تفلت هذه العناصر المنهزمة من عقاب الأمة وقرار رجال قواتها الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بالقضاء عليهم أينما ثقفوا.

السلطات الأمنية في العراق

وأمس قالت السلطات الأمنية في العراق إن أجهزة الاستخبارات تمكنت من توقيف اثنين من أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، في عملية نوعية استمرت سنوات.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق إن العملية جرت خارج البلاد، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وأضاف البيان أن القوات العراقية اقتادت الموقفين إلى العراق.

وأوضح أن الإرهابيين هما عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبوزيد) إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي والمسئول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد عام 2014، والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، التي كان أبرزها قتل الجنديين العراقيين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي.