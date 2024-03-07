الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المجر تشيد بموقف ألمانيا بعدم تزويد كييف بصواريخ "توروس"

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال  وزير الخارجية المجرى، بيتر سيارتو، إن المستشار الألماني أولاف شولتس تصرف بحكمة عندما أعلن أن  برلين لن تزود كييف بصواريخ "توروس".

"سيارتو": شولتس تصرف بمسئولية كبيرة

وأضاف "سيارتو": أعتقد أن ما يقوله المستشار أهم بكثير مما يزعمه بعض العسكريين، وأعتقد أن "شولتس" تصرف بمسئولية كبيرة في هذا الصدد من خلال توضيح أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بصواريخ من نوع توروس، وأعتقد أن هذا سلوك معقول للغاية، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. 

وأضاف سيارتو: "آمل حقًا أن تكون لدى المستشار القوة اللازمة لمقاومة الضغوط الهائلة، التي يتم فرضها عليه بطريقة مذهلة للغاية".

 

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المستشار الألماني يكشف أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا

وفي السابق، تحدث المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن كشفت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" الروسية، مارجريتا سيمونيان، في الأول من مارس الجاري، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.

وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير الماضي.

وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك جريفي، ومفتش القوات الجوية إنجو جيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.

وزير الخارجية المجري المستشار الألماني أولاف شولتس برلين توروس كييف

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