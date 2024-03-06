"بطلات التغيير".. سفارة ألمانيا بالقاهرة تقيم احتفالًا لتكريم 12 سيدة مصرية

كرمت السفارة الألمانية في القاهرة 12 سيدة مصرية متميزة ومنحهن جائزة

"بطلات التغيير"، بمشاركة سفراء ألمانيا فرانك هارتمان، وكندا السفير لويس دوماس، والتشيك السفير إيفان يوكا، وفرنسا السفير إيريك شوفاليه، والمكسيك السفيرة ليونورا رويدا، والسويد السفير هاكان أمزجارد.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أن السفير هارتمان قام بتسليم الجوائز لـ ناميس عرنوس، مؤسسة شبكة "إحكي"، وسلوى اللقاني، مؤسسة متجر فري نايل (VeryNile)، اللتين جرى ترشيحهما من قِبل السفارة الألمانية، فضلًا عن تكريم المشاركات الشابات في نهائي مسابقة الشعر التي أقيمت عبر الإنترنت "احلمي، فكري، عبري" والتي نظمتها السفارة الألمانية، وهن: داريم هاني وجنا شريف وهاجر على.

وقال السفير الألماني إن "بطلات التغيير" أبرزن - من خلال مساهمتهن في مجالات عديدة - أهمية تمكين البنات والسيدات؛ لتشكيل مجتمعاتهن ومشاركتهن الكاملة سواء كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو النشاط المجتمعي.. "فهن ملهمات لنا جميعًا".

وأوضح أن ألمانيا تتبع "السياسة الخارجية النسوية"؛ وتعد شئون المرأة محور اهتمامها، ويعد صوت المرأة وأفكارها وقدرتها مصدرًا رئيسيًا لتطور واستقرار المجتمع، مؤكدًا أنه يتعين مشاركة جميع أطراف المجتمع المختلفة؛ من أجل التمكن من مواجهة التحديات الصعبة المعاصرة.