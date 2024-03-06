الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ضربات روسية على أوديسا خلال زيارة لرئيس وزراء اليونان وزيلينسكى

جانب من الانفجارات
جانب من الانفجارات في أوكرانيا

دوت انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة الواقعة على البحر الأسود.

وانتقدت اليونان الهجوم الروسي بشدّة وقدّمت مساعدات إنسانية وأسلحة تضم مركبات مشاة قتالية وبنادق هجومية من طراز كلاشينكوف وقاذفات وذخيرة إلى كييف.

وقال ميتسوتاكيس للصحفيين "سمعنا صفارات الإنذار ودوي انفجارات بالقرب منا. لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ".

وأضاف "إنها تجربة صعبة جدًا وهناك فرق كبير بين أن تقرأ عن الحرب في الصحف، وأن تسمعها بأذنيك وتراها بعينيك".

وأشار زيلينسكي بدوره إلى أن القصف أسفر عن سقوط "قتلى وجرحى"، لكنه أكد أنه ليست لديه أرقام دقيقة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك "يمكنكم رؤية من نواجه. لا يهمهم عندما يقصفون".

جاء ذلك خلال زيارة قاما بها إلى مدينة أوديسا الجنوبية، حيث تجدد القصف منذ انسحبت روسيا من اتفاق هدف لحماية الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود في صيف العام 2023.

وخلال الزيارة، أوضح زيلينسكي "أهمية الميناء والعمل القائم لإعادة وتعزيز الممر البحري الأوكراني".

وبعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، اعتمدت أوكرانيا على ممر بحري لمواصلة التصدير عبر البحر الأسود من خلال البقاء قرب السواحل بدلًا من الخوض في المياه المفتوحة.

وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الأسبوع الماضي بأن أوكرانيا صدّرت كميات حبوب عبر موانئ أوديسا في فبراير أكبر من تلك التي صدرتها في أي شهر آخر منذ الهجوم الروسي.

أوديسا أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونان

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