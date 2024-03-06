الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية والهند توافقان على تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع

كوريا الجنوبية والهند
كوريا الجنوبية والهند

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن مستشار الأمن الوطني "جانج هو-جين"، ووزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اتفقا الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع وسلاسل التوريد والتقنيات الحيوية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الجانبين أشارا إلى أن بلديهما أجريا تبادلات نشطة رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى الخمسين لعلاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، بما في ذلك قمتان بين زعيميهما.

 

واتفقا على أنه نظرًا للشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، يتعين على الجانبين مواصلة تعزيز الاتصال الاستراتيجي والتعاون في مجالات الدفاع والأسلحة، وإنشاء سلاسل التوريد المستقرة، والتقنيات الحيوية والبنية التحتية.

 

كما اتفق الجانبان على المساهمة بصورة مشتركة في السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك النظام القائم على القواعد، ضمن إطار استراتيجية كوريا الجنوبية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ورؤية الهند لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. جيش الاحتلال يرد على هجوم "حزب الله" الذى استهدف مستوطنة كريات شمونا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

بعد فضيحة الجيش الألماني.. أوكرانيا تطلب من برلين صواريخ "توروس" لقصف القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة