الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ماكرون مسئول عن كلامه.. البيت الأبيض يكشف حقيقة قتال القوات الأمريكية بأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤول عن كلامه.

وقال كيربي في إحاطة ردًا على طلب للتعليق على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلفاء إلى "عدم إظهار الجبن": "لن أقوم بتحليل كلمات الرئيس ماكرون. بالتأكيد لديه الحق والإمكانية للتعبير عن رأيه. لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، القائد الأعلى للقوات الأمريكية".

ولفت إلى أن بايدن قد أوضح منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأمريكية لن تقاتـ.ـل على الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يطلب من الحلفاء إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وتابع: "سيقوم هو وجيشه بذلك، لكنهم بحاجة إلى الدعم، وسنساعد في ذلك".

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