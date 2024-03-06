الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السجن 40 عامًا لرجل أمن قتل زوجته فى تونس

حبس
حبس

شددت محكمة تونسية حكمها ضد رجل أمن قتل زوجته بسلاحه الناري في حادثة مروعة هزت المجتمع المدني بتونس قبل 3 أعوام.

وأصدرت محكمة الاستئناف بجهة الكاف، غربي البلاد، حكمها برفع العقوبة من 30 عاما إلى 40 عاما، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وقتل رجل الأمن زوجته رفقة الشارني، وهي أم لطفل، بـ5 طلقات نارية مستخدما سلاحه الوظيفي إثر خلاف عائلي.

وكانت الجريمة قد أثارت تنديدا واسعا من منظمات حقوقية ونسوية فيما تحول اسم "رفقة الشارني" إلى وسم ارتبط بمناهضة العنف ضد المرأة بتونس.

وقبل الحادث، كانت الضحية قد تعرضت للعنف الجسدي من زوجها وقدمت شكوى للسلطات الأمنية التي أبقت عليه في حالة سراح قبل أن يرتكب جريمته.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس تراخي السلطات القضائية في تطبيق القوانين المجرمة للعنف ضد النساء.

وأحصى تقرير لوزارة المرأة والأسرة في تونس صدر في نوفمبر الماضي، وفاة 27 امرأة في عام 2023 في جرائم قتل ارتكبت من قبل أقربائهن.

وتضاعف عدد الضحايا 4 مرات مقارنة بعام 2018، وفق بيانات الوزارة.

محكمة تونسية رجل امن المجتمع المدنى محكمة الاستئناف الكاف

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