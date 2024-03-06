الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انطلاق أعمال الدورة الـ161 لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

انطلقت، اليوم، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ161 برئاسة موريتانيا، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية.

وترأس وفد فلسطين، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، بحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

txt

جامعة الدول العربية تدين حادث قافلة المساعدات فى غزة

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا قبيل انطلاق الدورة المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لمناقشة القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث ارتقى أكثر من 30 ألف شهيد وأصيب أكثر من 71 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين، ونزوح أكثر من 1.5 مليون من أبناء شعبنا في ظروف إنسانية صعبة وكارثية، في محاولة لاجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 9 بنود رئيسية تتناول المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية في دورته الـ111، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس 160-161. 

جامعة الدول العربية وزراء الخارجية العرب أحمد أبو الغيط حرب الإبادة الجماعية فلسطين الدورة الـ161 القضايا الرئيسية

مواد متعلقة

بعد أمريكا.. جانتس يتوجه إلى بريطانيا للقاء كاميرون

ماكرون مسئول عن كلامه.. البيت الأبيض يكشف حقيقة قتال القوات الأمريكية بأوكرانيا

كوريا الجنوبية والهند توافقان على تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع

الخارجية الألمانية: يمكن للصحفيين الروس العمل بحرية فى ألمانيا ودون أى عوائق

بعد فضيحة الجيش الألمانى.. أوكرانيا تطلب من برلين صواريخ "توروس" لقصف القرم

"الدولية للطاقة الذرية": مبادرة تطوير مفاعلات نووية صديقة للبيئة تحقق نجاحًا

بلينكن: على إسرائيل إعداد خطة لإجلاء المدنيين من رفح

عاجل.. جيش الاحتلال يرد على هجوم "حزب الله" الذى استهدف مستوطنة كريات شمونا

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟