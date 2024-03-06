بلينكن: على إسرائيل إعداد خطة لإجلاء المدنيين من رفح

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إسرائيل يجب أن تعد خطة لإجلاء السكان المدنيين من مدينة رفح في قطاع غزة قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية هناك.



وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن بلينكن تحدث عن ذلك خلال لقائه بعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس في واشنطن، يوم الثلاثاء.



وقال ميلر في ختام اللقاء إن بلينكن أكد لغانتس أهمية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" حول غزة، يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.



وشدد الوزير الأمريكي على أن إسرائيل "يجب أن تقوم بخطوات عاجلة لتوسيع توريدات المساعدة الإنسانية، بما في ذلك من خلال فتح معابر إضافية على الحدود".



وأشار بلينكن كذلك إلى ضرورة صياغة إسرائيل "لخطة إنسانية موثوق بها وقابلة للتنفيذ قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح، نظرا لوجود مخاطر على السكان المدنيين".



وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تنكر "حق إسرائيل في منع تكرار الهجمات الإرهابية" على غرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، وأنها تؤيد الخطوات "لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقبل ذلك اجتمع بلينكن مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.



