بعد أمريكا.. جانتس يتوجه إلى بريطانيا للقاء كاميرون

اختتم عضو مجلس الحرب الإسرائيلية بيني جانتس زيارته إلى واشنطن وهو في طريقه إلى العاصمة البريطانية لندن، حسبما أفاد مكتبه.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يلتقي جانتس بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قبل أن يعود إلى إسرائيل مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، التقى جانتس في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز. كما أطلع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.