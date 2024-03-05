القضية الفلسطينية تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

تستضيف القاهرة، غدًا الأربعاء، اجتماعًا لمجلس وزراء الخارجية العرب ضمن دورة جامعة الدول العربية الـ161، لمناقشة عدة قضايا عربية أبرزها القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يمارسها.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع 4 مشروعات قرارات تقدمت بها فلسطين، تتعلق بالأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في الأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس والمستوطنات والجدار العازل، ومستقبل وكالة الأونروا وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، حيث يبحث الوزراء سبل دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والفصل العنصري.

مبادرة السلام العربية

وأكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، مهند العكلوك، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المندوبين الدائمين أن بلاده تطالب بإجراءات عملية وفعالة من الدول العربية لوقف "جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القصف والتهجير والحصار والمجاعة ومنع العلاج.

قال العكلوك إنه سيستند إلى تقرير سابق للمندوبين الدائمين، يحتوي على 19 إجراءً يمكن أن يمارس للضغط على إسرائيل في المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مشيرًا إلى أن اللغة الدبلوماسية التقليدية لم تعد كافية لمواجهة الاحتلال والفصل العنصري.

أضاف العكلوك أن الاجتماع سيناقش أيضًا تفعيل مبادرة السلام العربية، والتي تقدم حلًا شاملًا وعادلًا للصراع العربي الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس والجولان ولبنان.

ويتناول الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة عن العمل العربي المشترك، والاستعدادات للقمة العربية المقررة في البحرين في مايو المقبل، إضافة إلى بحث الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.