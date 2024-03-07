للمرة الثانية.. جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بدخول المساعدات لغزة

للمرة الثانية تتقدم جنوب أفريقيا بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإصدار أمر لإسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر.

المجاعة واسعة النطاق

وقالت جنوب أفريقيا إنها عادت إلى محكمة العدل الدولية لطلب الإجراء الطارئ في ضوء "المجاعة واسعة النطاق" في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن المحكمة في لاهاي.

وفي البيان، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بـ "مواصلة الانتهاكات الصارخة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأعربت جنوب أفريقيا عن أسفها لوفاة 15 طفلا على الأقل جوعا الأسبوع الماضي.

منع الإبادة الجماعية

وفي نهاية ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال حرب غزة المستمرة وفي حكم مؤقت، أمرت المحكمة الأممية إسرائيل باتخاذ تدابير وقائية لمنع الإبادة الجماعية.

وردا على الانتقادات اللاذعة المتزايدة من دول أخرى بسبب وضع الإمدادات الكارثي في قطاع غزة، أكدت إسرائيل الأربعاء أن المزيد من المساعدات تصل إلى القطاع الساحلي أكثر مما كانت عليه قبل بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إن "المزيد من شاحنات الطعام تدخل غزة كل يوم أكثر مما كانت عليه قبل أن تبدأ حماس هذه الحرب.

مخيم النصيرات وسط القطاع

واستشهد 6 مواطنين على الأقل، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي، استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد مواطن، وجرح 9 آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال للمواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة.