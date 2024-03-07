عاجل.. جيش الاحتلال يقر بمقتل رقيب وإصابة 13 جنديا فى كمين جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا، بينهم 6 في حالة خطيرة، خلال معارك جرت جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه استقبل 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة.

وأضاف أن 42 جنديا يخضعون للعلاج الآن في مختلف الأقسام، 9 منهم بحالة خطيرة، وفي إحصائية إجمالية، قال المستشفى إنه استقبل منذ بداية الحرب 2819 جنديا بدرجات متفاوتة الخطورة، بحسب موقع «قناة الجزيرة».

كما ذكر مستشفى بيلينسون، في تل أبيب، أنه استقبل 5 جنود جرحى نقلوا عبر مروحية من منطقة القتال في غزة، مضيفا أنه يعالج حاليا 24 جنديا مصابا، 4 منهم بحالة خطيرة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل والمصابين الـ13 سقطوا في كمين بمدينة حمد غرب خان يونس.

بذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطا وجنديا، بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات الجيش.