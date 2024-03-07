طالب بوقفها.. وزير الخارجية الصينى: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة

طالب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم، بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، واصفًا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة".

وقال وانج، خلال مؤتمر صحفي في بكين: إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها.

بكين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب

ودعت بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي، وهي من الدول الداعمة لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع.

ندعم أن تصبح فلسطين عضوًا رسميًا في الأمم المتحدة

وقال "وانج": لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار الصراع، مضيفًا: يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى.

وأضاف أن ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسئولية أخلاقية عاجلة، مؤكدًا: نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوًا رسميًا في الأمم المتحدة.

وقال: الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه.