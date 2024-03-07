الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طالب بوقفها.. وزير الخارجية الصينى: الحرب على غزة وصمة عار على الحضارة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

طالب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم، بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، واصفًا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة". 

وقال وانج، خلال مؤتمر صحفي في بكين: إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها.

بكين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب

ودعت بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر العام الماضي، وهي من الدول الداعمة لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع.

txt

لابيد يحمل نتنياهو مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر ويطالبه بالرحيل عن منصبه

ندعم أن تصبح فلسطين عضوًا رسميًا في الأمم المتحدة

وقال "وانج": لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار الصراع، مضيفًا: يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى.

وأضاف أن ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسئولية أخلاقية عاجلة، مؤكدًا: نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوًا رسميًا في الأمم المتحدة.

وقال: الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي قطاع غزة الحرب الإسرائيلية بكين

مواد متعلقة

المجر تشيد بموقف ألمانيا بعدم تزويد كييف بصواريخ "توروس"

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من رام الله بينهم 4 نساء

للمرة الثانية.. جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بدخول المساعدات لغزة

صحيفة الإندبندنت البريطانية: رسومات لفنانين فلسطينيين معروضة على الجدار الدولى

الأكثر قراءة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

عطل فنى يضرب فيسبوك

سيدة تخلع زوجها والسبب اتجوزنا في شقة مفروشة وسافر ومعرفش عنه حاجة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات