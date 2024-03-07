الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من رام الله بينهم 4 نساء

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

اعتقلت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من  رام الله، بينهم 4 نساء.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، وتعرضها للشتم والضرب والاعتداء.

قوات الاحتلال اعتقلت الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها 

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة رام الله.

ومن قرية عابود، غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: رائدة غانم البرغوثي، وهندر رشاد البرغوثي، والشاب طارق محمود البرغوثي.

جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في مخيم الجلزون، شمال رام الله، طالت خمسة مواطنين بينهم أب ونجله، وهم: لؤي الحطاب ونجله خالد لؤي الحطاب، ومحمد جلال نخلة، وحمادة محمد نخلة، ومحمد حسن الجمزاوي.

وأصيب 5 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات نتيجة اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب، خلال مداهمته منازل المواطنين في طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الهلال الأحمر ومنعتها من الحركة والتنقل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية، مدينة طوباس وبلدة طمون.

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا واقتحمت قرى وبلدات في جنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك شرقاوي بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة الزبابدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى مسلية، والجربة، والزاوية، ومركة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في أحيائها.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت صباح اليوم، بلدة يعبد، وداهمت عدة أحياء فيها، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى الآن. 

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