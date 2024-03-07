الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

حزب الله اللبنانى: استهداف مقر إسرائيلى مستحدث بالقذائف المدفعية

جريدة الدستور

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف  مقر إسرائيلي مستحدث بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

بلدة الناقورة في جنوب لبنان

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وقصفت بستان الجوز في سهل "مرجعيون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية محمية بلدة "يارون" بـ5 قذائف وحي "الرجم" في بلدة "عيتا الشعب" بقذيفة، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

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"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس، القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أنه أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72298 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 83، وإصابة 142 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لبنان المقاومة الإسلامية حزب الله اللبناني

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