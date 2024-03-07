رغم العدوان الإسرائيلى.. فلسطين تحصد جوائز "الإسكوا"

حصدت فلسطين ثلاث جوائز في الدورة الثالثة لجائزة "الإسكوا"، للمحتوىالرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة للعام 2023/ 2024.

وجرت مراسم تسليم الجوائز في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 في الفترة الممتدة بين 5- 7 مارس الجاري.

المشروعات الفائزة

وفاز مشروع منصة "أفق" لمركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت عن فئة المؤسسات، إذ توفر هذه المنصة ثلاثة نماذج تعليمية مبتكرة لدعم المعرفة والمهارات الحياتية للطلبة، وتهدف إلى تعزيز إنتاج المعرفة والمهارات الحياتية لديهم، وتركز على المهارات الحياتية الأساسية مثل التفكير النقدي وحل المشاكل، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينة.

كما فاز عن فئة رواد الأعمال الشباب مشروع "المنصة العربية"، وهي منصة عربية رائدة مكرسة لمساعدة التجار العرب على إنشاء متاجرهم الإلكترونية وإدارتها بسلاسة عبر الإنترنت، والتي توفر خدمات متكاملة ودعمًا فنيًا مباشرًا.

مشروع "يلا معانا على فلسطين"

وحصل مشروع "يلا معانا على فلسطين" على جائزة بإشادة خاصة عن فئة رواد الأعمال الشباب، وهي مبادرة ثقافية وسياحية يتم عرضها على "يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام وإكس وتيك توك"، وتنتج حلقات وثائقية ومقاطع فيديو وصورًا عالية الدقة تعرض معالم فلسطين الطبيعية والدينية والتاريخية والثقافية باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك مناظر بزاوية 360 درجة.

أهمية الجوائز في المساهمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار

وأعرب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إيهاب صبيح، عن شكره للإسكوا على تعاونها المستمر في تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الدعم التقني والاستشاري لفلسطين، كما تطرق إلى أهمية هذه الجوائز في المساهمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار في المجتمع، وتعزيز الوعي العام بالهوية الفلسطينية والرواية الفلسطينية، وإبراز ثقافتها وتاريخها الغني.

وأشار صبيح إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع التكنولوجي في فلسطين، وتعزيز الابتكار والتطوير لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأكد استمرار التزام الوزارة بتعزيز القطاع التكنولوجي في فلسطين وتحقيق المزيد من النجاحات.

يُذكر أن الجائزة أُطلقت عام 2021 بهدف تكريم الجهود المبذولة في تطوير المحتوى الرقمي العربي، وتقدير أفضل المشاريع الرقمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وسد الفجوة الرقمية في المنطقة العربية.