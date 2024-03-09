السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يدك موقع البغدادى الإسرائيلى بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله عن استهدافه موقع البغدادي الإسرائيلي بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة، وذلك وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بوقوع مواجهات قوية مع قوات الاحتلال بمخيم نور الشمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، واستهداف جرافة إسرائيلية بعبوات ناسفة.

وقالت فصائل فلسطينية، أمس الجمعة، إنها نفذت كثيرًا من العمليات النوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والتي أوقعت جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمائن محكمة.

البغدادي الإسرائيلي تحقيق إصابات مباشرة القاهرة الإخبارية موقع البغدادي الإسرائيلي بالصواريخ موقع البغدادي الإسرائيلي

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