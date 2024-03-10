الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض جديدة لاستقبال شهر رمضان

محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح معارض أهلا رمضان

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، 3 معارض جديدة لاستقبال شهر رمضان في مدن كفر شكر وشبين القناطر والخانكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد "الهجان" على أهمية ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار. 

كما أشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

وتفقد المحافظ منتجات تلك المعارض، التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، والتي تضم أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة.

معارض اهلا رمضان السلع الغذائية والأساسية محافظة القليوبية كفر شكر شبين القناطر

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