رئيس جامعة بنها يوقع بروتوكول إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بروتوكول إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والذى يضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بنها، والأزهر، وعدد من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة.

وقال رئيس جامعة بنها، إن التحالف يستهدف تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الصناعة وسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم بالإضافة إلى المساهمة في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى من خلال التعاون بين جامعات التحالف وطرح الأفكار والحلول الإبداعية التى تخدم قضايا الصناعة القومية والمشكلات الواقعية وتخصيص عدد من الأبحاث العلمية لدعم وتطوير الصناعات مما يحقق الاستثمار الأمثل لمراكز الاستدامة بالجامعات.

وأضاف الجيزاوي، أن التحالف يعمل أيضا على توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه إقليم القاهرة الكبرى وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد شاركا فى احتفالية إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بجامعة القاهرة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأكد الدكتور السيد فودة، أن جامعة بنها شاركت بقافلة طبية بحى الدويقة الجديدة بمنشأة ناصر وذلك في إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح فودة، أن التحالف وضع مخططا لإطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجًا لراحة وخدمة المواطنين وتوفير خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة على نفقة الدولة.