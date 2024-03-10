الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بطوخ وبنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بطوخ وبنها

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق أبو حشيش بمدينة بنها وشارع حسين سليمان بمدينة طوخ وذلك  للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.

واستهل "المحافظ" الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 مترا وعرضه 18 مترا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذا تم  الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وجار وضع طبقه الأسفلت السطحية، ومن جدير بالذكر أن إجمالي الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة بنها بلغت 21 مليون جنيه تقريبا بإجمالي أطوال 4000 متر طولي.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان إلى مزلقان القطار من أمام مجلس مدينة طوخ، والذي يبلغ  طوله٤٢٠ م طولي، حيث تم تكسير الأسفلت المتهالك وإنشاء أرصفة خرسانية وبلاط إنترلوك، تم رش مادة  mco بالشارع بأكمله وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة طوخ بلغت حوالي 13 مليون جنيه بإجمالي 1825 مترا طوليا.

تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التى يتم رصفها وتطويرها

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

وأشار الهجان إلى أن الخطة الاستثمارية للرصف بالمحافظة بلغت 173 مليون جنيه حيث بلغ طول رصف الشوارع 24275 مترا طوليا بنسبة تنفيذ بلغت 90%.

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ  والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.

محافظ القليوبية مدينة طوخ مدينة بنها رصف الطرق جولة تفقدية

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