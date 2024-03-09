السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد مجمع الخدمات وكلية التمريض وتشجير أرض الجامعة

رئيس جامعة بنها..
رئيس جامعة بنها.. يتفقد مجمع الخدمات وكلية التمريض

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل داخل مجمع الخدمات بالجامعة، وكلية التمريض،وأعمال التشجير بأرض الجامعة بكفر سعد بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مركز الخدمات وأعمال الصيانة والتجديدات لنقل بعض وحدات الجامعة الخدمية والإنتاجية بها،وكما تفقد أعمال النظافة والصيانة لمدخل كلية التمريض،وبالإضافة الى أعمال تشجير أرض الجامعة بكفر سعد لزراعة 250 شجرة زيتون قامت بها كلية الزاعة بمشتهر فى اطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتى تدعمها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية.

وأكد "الجيزاوى" أن الجامعة تسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة في الجامعة.

كما أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة موسعة اليوم بكليتي التمريض والتربية وعدد من الإدارات داخل الجامعة لمتابعة سير العمل بحضور الدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية

وبدأ رئيس الجامعة جولته بكلية التمريض تفقد خلالها إجراءات الكشف الطبي لمنتسبي الكلية  للإشتراك فى منظومة التأمين الصحى، مؤكدا علي اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.
كما تفقد " الجيزاوي " عدد من القاعات والمعامل الدراسية بالكليتين، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول سير الدراسة بالكلية.

ومن ناحية أخرى؛ قام الدكتور ناصر الجيزاوي بتفقد  مخازن الجامعة بكفر سعد، وعدد من الإدارات لمتابعة سير العمل بها، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وحسن استغلال الموارد المتاحة بما يخدم المصلحة العامة للجامعة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى مجمع الخدمات جولة تفقدية كلية التمريض

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