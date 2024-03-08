الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه عاطلان لتجارة الأسلحة فى القليوبية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطلين يقومان بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، وبحوزتهما أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة بمدينة القناطر الخيرية.

إخطار عن شخصين يتاجران في الأسلحة النارية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام شخصين بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق قرى ومركز القناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين عاطلان ولأحدهما معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش وبندقية آلية وعدد من الطلقات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالخانكة

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة من على الطرق بدائرة مركز الخانكة، ويقومون ببيعها لتجار الخردة وتم ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الانارة ليلا من على احد الطرق في الخانكة ليلا.

 نتائج التحريات

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيمن بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين فـى الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فـى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية مالكى مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن  6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء وتولت النيابة التحقيق.

امن القليوبية أسلحة نارية ضبط متهمين القناطر الخيرية مباحث القليوبية

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