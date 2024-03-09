السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استولى على مبلغ مالي بحجة العلاج الروحاني.. حبس دجال فيس بوك في بنها

متهم
متهم

ألقت مباحث القليوبية القبض على دجال نصب على تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية واستولى منه على مبلغ مالي بحجة أنه معالج روحاني وفرا هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات «يحمل جنسية إحدى الدول».

وأفاد في بلاغة بأنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامه أنه معالج روحاني وتحصل منه على مبلغ مالي «عملات أجنبية» نظير ذلك وفر هارب منه دون أن يتم علاجه.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

مباحث القليوبية النصب تاجر سيارات جنسية إحدى الدول محافظة القليوبية

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