الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 267 قطعة سلاح نارى فى المحافظات خلال 24 ساعة

ضبط اسلحة نارية
ضبط اسلحة نارية

وجَّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (325) قضية مواد مخدرة بإجمالي (370) متهمًا ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (125.183 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (35.550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (14.526 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10.850 كيلو جرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (2.070 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2.005 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت  (1.109 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (450 جرامًا)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (394 جرامًا)، و(9912) قرصًا مخدرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية قضايا المخدرات الحشيش البانجو الهيدرو الهيروين

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