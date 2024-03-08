وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى يوم الشهيد

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة التحتفال بـ يوم الشهيد.

جاء في برقية وزير الداخلية: “بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد”.

وأضاف: “إن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على امتداد ملاحم ومعارك النضال الوطنى العظيم التى نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير، حفط الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهداءها الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيدًا من الأمن والتقدم والاستقرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير”.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء في البرقية: “يسُرني وهيئـة الشرطة بمناسبـة الاحتفال بيـوم الشـهيد أن نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعًا عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات وسنبقى دومًا أوفياء لدمائهم الذكية لتتواصل المسيرة على دربهم فى العطاء والكفاح والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالي، عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهداءنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة”.