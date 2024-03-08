الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجري أسلحة ببنادق خرطوش وذخيرة في القليوبية

المتهمين
المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالقليوبية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الأسلحة النارية مكافحة المخدرات القناطر الخيرية تجار اسلحة بيع أسلحة نارية

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