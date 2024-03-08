ضبط تاجري أسلحة ببنادق خرطوش وذخيرة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالقليوبية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.