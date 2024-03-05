من بينها جرينوف.. ضبط 209 أسلحة نارية و308 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

ضبط 164 كيلو حشيش و 15.8 كيلو هيروين

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 308 قضايا مواد مخدرة بإجمالى (340) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (164.511كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (28.050 كيلوجراما)، وكمية من بذور نبات البانجو وزنت (250 جراما).

كما تم ضبط 50 شجيرة لذات المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15،884 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (11 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (3،345 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (2.794 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (1.770 كيلو جرام).

ضبط 209 أسلحة نارية بحوزة 151 متهما

كما أسفرت الحملة الأمنية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 209 قطع سلاح نارى بحوزة 151 متهما وقنبلة يدوية، 40 خزينة متنوعة، 258 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84639 حكما قضائيا متنوعا شملت 355 حكم جناية، 26980 حكم حبس جزئى، 4308 أحكام حبس مستأنف، 41960 حكم غرامة، 11036 مخالفة.

ضبط 7 تشكيلات عصابية

كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 45 حادثا متنوعا وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهما وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (39) متهما و(302) دراجة نارية مخالفة.

كما تم فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (4 دراجات نارية و4 سيارات) مُبلغ بسرقتهم وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم وضبط (21918) مخالفة مرورية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.