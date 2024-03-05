الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

صاحب الشركة المتهم
صاحب الشركة المتهم

أكثر من 150 بلاغًا تلقتهم مباحث الأموال العامة بالقاهرة الجديدة، كشفت عن قضية كبرى جديدة للنصب على المواطنين في مبالغ تخطت 50 مليون جنيه لاستثمارها في مطاعم شهيرة. 

 

وتضمنت البلاغات التي قدمها الضحايا قيام "محمد عادل" مالك شركة فود كينجدم لتأسيس وإدارة وتسويق المطاعم والكافيهات بالاستيلاء على مالبغ مالية ضخمة منهم بملايين الجنيهات بعد فترة طويلة من الإعلانات عبر القنوات الفضائية المختلفة وموقع "يوتيوب" حول جمع أموال منهم بالدولار والريال السعودي كأسهم يستثمرها في مطاعم ذات أسماء شهيرة، وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من حوالي 150 ضحية تخطت 50 مليون جنيه اختفى وجميع العاملين معه بالشركة بشكل مفاجئ وتوقفت كافة خطوط هواتفه المحمولة ولم يتوصل إليه أي من ضحاياه. 

 

وحرر عدد من الضحايا توكيلات للدكتورة نهى الجندي المحامية للدفاع عنهم، خاصة بعد تحرير محاضر منذ عدة أشهر.

وقال أحد الضحايا إنهم حرروا محضر برقم ١٨٠٦ لسنة 2023 في مباحث الأموال العامة وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم إلا أنه لم يتم ضبطه حتى الآن. 

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وأضاف الضحية أن محمد عادل كان يقوم بجمع الأموال منهم وخاصة المغتربين ويحدد الحوالات البنكية بالدولار والريال لتوظيفها في مجال المطاعم وأوهم ضحاياه أنه بتلك المبالغ يكون لهم أسهم ونصيب في أشهر المطاعم، كما أنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب للإعلان عن نشاطه وادعى شراكته لمؤسسات كبرى في الدولة لكسب ثقة ضحاياه. 

 

وناشد الضحايا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على مستريح المطاعم - على حد قولهم – خاصة بعد علمهم أنه مازال داخل البلاد ولم يهرب للخارج لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان اختفائه للإبلاغ عنه كما أنه يظهر من فترة لأخرى مستمرًا في الإعلان عن نشاطه عبر قناته على يوتيوب. 

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مستريح المطاعم قضية نصب كبرى مباحث الأموال العامة قضية كبرى مطاعم شهيرة شركة فود كينجدم تسويق المطاعم

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