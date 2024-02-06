بلوجر شهيرة تنصب على تجار ملابس في مليار جنيه (صور)

فجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى "سلمى الغزولي" متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس عبر صفحتها "عالموضة".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "سلمى الغزولي" وشقيقها "محمد" في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى "خلود الصاوي" واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل "الغزولي" وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوجر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.

واستغاث عدد من الضحايا بالدكتورة نهى الجندي المحامية لتتولي الدفاع عنهم واصطحبتهم إلى النيابة للاستماع لأقوالهم، حيث شرحوا تفاصيل الواقعة وقالوا إنهم جميعًا تجار ملابس من براندات عالمية، وشاهدوا البلوجر سلمى الغزولي تعلن عن نشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببلوجرز مشهورين ما دفعهم للوثوق بها فتواصل العديد منهم معها وقالت إنها تمتلك "كوبونات" خاصة بشراء منتجات من براند عالمي وتبيعها بخصم هائل وثمن الكوبون الواحد 15 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه علاوة على تعاقدها على استيراد حاوية كاملة من منتجات البراند فانهالت عليها الطلبات من التجار.

وقال الضحايا، إن البلوجر سلمى الغزولي كانت تطلب منهم تحويل المبالغ المالية عبر "فودافون كاش" و"انستا باي" ورفضت تمامًا أية تحويلات بنكية أو لقاء شخصي لتسليم الأموال باليد، فاستجابوا لها للتعود على التعامل بتلك الطريقة في معاملاتهم التجارية، وأعطتهم أرقام هواتف لإرسال الأموال على محافظها.

وقالت "س" إحدى الضحايا إن البلوجر المتهمة استولت منها على 4 ملايين جنيه، بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها حيث اختفت تمامًا بعدما جمعت منهم المبالغ الطائلة التي قاربت على مليار جنيه من حوالي 2000 تاجر وأغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف وعندما تواصلوا مع "خلود الصاوي" وسيط شركة الشحن أنكرت صلتها بها وقالت لهم: "ماليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة" وعلموا أنها سافرت خارج البلاد.

وبعد تعدد البلاغات أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية الأكمنة اللازمة وعممت نشرة على مستوى المحافظات بصورة المتهمة وشقيقها حتى نجح كمين بمحافظة القاهرة في القبض عليهما خاصة أن لديهما محل إقامة بمدينة نصر، وما زالت التحقيقات مستمرة.

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