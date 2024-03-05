وقع بيني وبين خطيبتي.. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه في أوسيم (صور)

"وقع خطيبتي في حبه وخلاها سابتني وراح اتقدملها عشان يتجوزها بعد ما فسخت خطوبتنا بـ15 يوم".. بهذه الكلمات برر عامل في مغسلة جريمته بقتل صديقه ابن مدينة البراجيل بعدما قرر الانتقام منه لتسببه في فسخ خطبته من حبيبته ثم تقدمه للزواج منها، حيث استغل سيرهما في طريق مظلم وأطبق على رقبته حتى فارق الحياة.

تفاصيل الجريمة التي شهدتها مدينة البراجيل بأوسيم، كشفت عنها تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بعدما عثر الأهالي على جثة شاب ملقى ناحية طريق الضبعة مصابا بجروح كدمات في الوجه، فور إبلاغ مديرية أمن الجيزة ترأس المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية انتقلت إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة شاب عشريني يوجد آثار خنق حول رقبته ولا يحمل متعلقات شخصية.

التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث أوسيم والوراق، توصلت لهوية المجني عليه حيث تبين أنه يدعى "سيد بركة" صاحب مغسلة في منطقة البراجيل بمدينة أوسيم وأنه اختفى قبل العثور على جثته بحوالي 6 ساعات.

خطة البحث التي كلف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ضباطه بتنفيذها تضمنت فحص خلافات المجني عليه وعلاقاته وآخر مشاهدات له قبل اختفائه، بعد مرور أقل من 12 ساعة نجحت مباحث الجيزة في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه يدعى "حسام. ا" عامل في المغسلة التي يتملكها المجني عليه.

ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وروى تفاصيل دافعه، حيث قال إنه كان يرغب في الانتقام من المجني عليه بعدما علم أنه السبب في فسخ خطبته بعدما تدخل بينه وبين خطيبته وأوقع بينهما ثم بدأ في التحدث إليها هاتفيا بعدما اوهمه بانه يحاول الصلح بينهما الا انه بعد مرور 15 يوما فوجئ بصديقه تقدم لخطبة حبيبته ما اثار غضبه وقرر الانتقام منه وانهاء حياته.

وسرد المتهم تفاصيل الجريمة وقال إن المجني عليه طلب منه مرافقته لشراء بعض احتياجات المغسلة من منطقة بشتيل فاستقل رفقته الموتوسيكل وفور وصولهما ناحية طريق الضبعة استغل ظلام المنطقة وخلوها من المارة وطلب منه التوقف وفور استجابته له فاجئه المتهم بلف يديه حول رقبته وخنقه وعندما قاومه "سيد" عاجله "حسام" بضربة في الوجه ثم أكمل خنقه حتى جحظت عيناه وفارق الحياة.

وعقب انتهاء المتهم من اعترافاته وتسجيل مباحث أوسيم لها في المحضر تم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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