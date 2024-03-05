الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة سرقة الكابلات من عقارات الشيخ زايد

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل لقيامه بسرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، بمناقشته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف المسروقات لدى عميليه سيئى النية «مالكي مخزني خردة» وأمكن ضبطهما وبحوزتهما “2 جوال بداخلهما كمية من النحاس والأسلاك والكابلات- مركبة تروسيكل (بدون لوحات معدنية)”.

 

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كما تم ضبط عاملين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامهما بسرقة أجزاء من سور حديدي بدائرة القسم، واعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة مماثلتين وتصريف المسروقات لدى عميليهما سيئى النية “تاجر خردة، مالكة مخزن خردة” أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

عصابة عصابة سرقة الكابلات الشيخ زايد عقارات الشيخ زايد قطاع الأمن العام

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