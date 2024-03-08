الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كلنا واحد".. "الداخلية" تواصل توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية، جهودها؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

فغفغ
فغفغ

ووجَّهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات (البحر الأحمر – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – مطروح)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير "حياة كريمة" للمواطنين. 

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وزارة الداخلية رئيس الجمهورية شهر رمضان قوافل إنسانية البحر الاحمر كفر الشيخ مطروح كلنا واحد

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