سقوط أباطرة تزوير مستندات الحكومة في فخ الأمن بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص من بينهم سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من الأقراص المخدرة- عدد من الأختام والأكلاشيهات "بأسماء جهات حكومية مختلفة"- 7 أجهزة وأدوات تستخدم فـى عملية التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- أصول بطاقات رقم قومى- صور ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.