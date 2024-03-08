الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لص يقتل مواطنًا عقب سرقة هاتف من محل موبايلات بكفرالشيخ

طعن
طعن

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهم بكفرالشيخ، ما أدى لوفاته.

وتبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، من أحد المستشفيات باستقباله عاملًا، مقيمًا بمركز شرطة سيدي سالم، مُصابًا بجرح طعني بالصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين قيام طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجني عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على "المتوفى" بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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