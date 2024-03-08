الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كواليس صادمة فى قتل عاطل لزوجته بالبحيرة

جثة
جثة

فجرت تحقيقات نيابة الدلنجات بالبحيرة مفاجآت في ذبح عامل لزوجته وسط الشارع بعزبة عبود حيث تبين أن المتهم عاد قبل الجريمة بوقت قليل من سفره بدولة ليبيا. 

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان ينوي التخلص من زوجته التي تركت منزل الزوجية منذ فترة وتوجهت لمنزل والدها بسبب خلافات بينهما حيث قرر محاولة اعادتها لمنزل الزوجية مرة أخرى وفي حالة رفضها سيقوم بقتلها. 

 

نفذ المتهم خطته وانتظر زوجته في طريق ذهابها لمدرسة أبنائها حيث اعتادت على توصيلهم وفور ظهورها أوقفها للتحدث معها طالبا منها العودة لمنزله فما كان منها الا أنها رفضت لعدم تكرار الخلافات بينهما إلا أن المتهم كان له رايا اخر عندما أخرج سكين أخفاها بين ملابسه ونحر عنقها أمام ابنائها ووسط ذهول وصراخ من الأهالي والمارة. 

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شهدت عزبة عبود في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة واقعة مؤلمة، قام خلالها زوج بعد عودته من ليبيا بالتعدي على زوجته وطعنها أثناء ذهابها لتوصيل أبنائهم إلى المدرسة لرفضها العودة معه إلى منزل الزوجية على خلفية وجود مشاكل زوجية بينهما، ورفض الزوجة للصلح وإصرارها على الطلاق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة في الطريق بمنطقة مساكن عبود بنطاق المركز، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة سيدة تدعي “د.م”، 40 سنة، مصابة بعدة طعنات.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم فرض كردون أمنى، حول مكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة «ي. خ» زوج المجنى عليها، وتوصلت التحريات إلى عودة المتهم من دولة ليبيا، فجر اليوم، وانتظر زوجته المجني عليها، أمام مسكنها في عزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وحاول اقناعها بالعودة إلى منزل الزوجة، وعندما رفضت باغتها، بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت في الحال.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكابها وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل جثمان السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

قتل عاطل لزوجته ليبيا ذبح عامل لزوجته عزبة عبود الدلنجات البحيرة

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