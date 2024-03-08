يخدم سكان التجمع والشروق.. افتتاح قسم جوازات مدينتي بالقاهرة (صور)
بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء دكتور محمود أبوقمرة، مدير الإدارة، التشغيل الفعلي لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطي بمدينتي؛ لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة (التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق) حيث يختص مبدئيًا باستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام الشرطة المُشار إليها.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.