اختفى بعد تواصله مع مجهول يزعم إدارة شركات أمير كويتي.. سيدة بالقليوبية تناشد "الداخلية" بالبحث عن ابنها

أرسلت السيدة حنان كيلاني محمد عشري، المقيمة في 57 شارع عمر ابن الخطاب بمدينة ابن الحكم في منطقة شبرا الخيمة أول، استغاثة إلى “الدستور” بعد اختفاء ابنها (22 عامًا ويعمل فني تركيب ستائر وعمل ديكورات ستائر ومفروشات) منذ عدة أيام في ظروف غامضة، بعد أن تلقى اتصالاً من شخص يطلب منه الذهاب إلى السويس لرفع مقاسات في أحد الفيلات.

وأوضحت “حنان” أن ابنها اختفى تماما بعد ذلك وأُغلق هاتفه، مطالبة في استغاثتها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن ابنها المفقود.

وقالت السيدة إن شخصًا يدعى دكتور خالد أرسل لابنها على صفحته الشخصية، وأخبره بأنه يدير مجموعة شركات خاصة لأمير كويتي في مصر وأن لديهم فرع في الكويت، وأبلغه برغبته في أن يقوم ابنها ببعض الأعمال الخاصة بالفيلات والشقق التابعة لهم، وطلب منه أن يتوجه إلى موقع العمل في السويس لرفع مقاسات خاصة بعمل ستائر في إحدى الفيلات، واتفقا على حضور ابنها إلى السويس يوم الأحد الموافق 3/3/2024.

وأضافت السيدة حنان كيلاني أن ابنها بالفعل جمع معداته ونزل من مسكنهم في شبرا الخيمة متجهًا إلى موقف رمسيس، ثم من رمسيس إلى موقف السويس، ووصل إلى موقف السويس الساعة 12:30 ظهرًا، ثم أبلغها فور وصوله عبر الهاتف، مؤكدًا أنه تحدث إلى خالد وأخبره بأنه ينتظره في الموقف ووعده بإرسال سيارة لاستلامه من الموقف، وأرسل له موقعه في موقف السويس الساعة 12:39 ظهرًا.

وأكدت حنان أن ابنها أخبرها بأنه أرسل موقعه في العمل فور وصوله وفي الساعة 1:5 ظهرًا حاولت الاتصال به، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا، وأرسلت له رسالة نصية عبر تطبيق واتساب من هاتف أحد أصدقاءه للتأكد مما إذا كان قد وصل إلى محل العمل أم لا، لكنه لم يرد عليها وهاتفه مازال مغلقًا.

وبعد محاولتها الاتصال بابنها عدة مرات وجدت أن هاتفه مغلقًا، فحاولت الاتصال على رقم هاتف خالد الذي راسله وتبين لها أن هاتفه مغلق، فأرسلت له رسالة نصية عبر تطبيق واتساب تخبره فيها أنها والدة عبدالرحمن الذي ذهب إليه لعمل شغل الستائر وأعربت عن قلقها عليه لكن لم يرد عليها وقام بحظر رقمها.

كما أرسلت شقيقة “عبدالرحمن” رسالة إلى المدعو “خالد” أيضًا من تطبيق الواتساب لكنه حظرها.

وأضافت السيدة أنها بعد عدم تمكنها من الحصول على أي معلومة عن نجلها، توجهت إلى مدينة السويس وذهبت إلى قسم فيصل وقسم الأربعين، وكان ردهم أنه يجب عمل محضر بالقسم التابع لمحل إقامة نجلها في شبرا الخيمة.

وأوضحت السيدة أنه يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024، قامت بالذهاب إلى قسم أول شبرا الخيمة وتقابلت مع رئيس المباحث وأخذ منها بيانات نجلها دون تحرير محضر باختفائه، وقال لها إنه سيرسل إشارة إلى قسم فيصل بالسويس وأخبارهم بالواقعة، وذلك في اليوم الأربعاء الموافق 6/3/2024.