الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (37) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (43 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي أسعار العملات جرائم الأموال العامة حوادث الدستور

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