الداخلية تضبط 3 محطات بث تليفزيوني دون تراخيص في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى دون تصريح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا عن تحقيق النتائج التالية:

-ضبط مالكى محطة بث تلفزيونى لا سلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص، ومحل لصيانة الشاشات وبيع أجهزة الريسيفر في ملوى بالمنيا، وبحوزتهما 3 وحدات معالجة مركزية تستخدم في إدارة الشبكة وفك شفرات القنوات الفضائية ومحطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث اللاسلكى و53 جهاز وأدوات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية و2 هاتف محمول يستخدمان في إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.

- ضبط المدير المسؤول عن محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة، وشبكة إنترنت لاسلكية دون ترخيص في أبوقرقاص، وبحوزته 32 قطعة لمكونات الشبكة أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية ووحدة معالجة مركزية للتحكم في عملاء الشبكة.

-ضبط مالك محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة دون ترخيص في ديرمواس، وبحوزته 2 وحدة معالجة مركزية لإدارة الشبكة ومحطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة و32 قطعة لمكونات الشبكة «أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.