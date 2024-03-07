الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيسيِّ "النواب" و"الشيوخ" بشهر رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء في نص البرقية: "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.. يشرفني أن أُعرب لسيادتكم والوكلاء ولجميع أعضاء مجلس النواب، عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "تستقبل الأمة الإسلامية هذا الشهر الفضيل وتترقب مع حلوله ما إختصه به المولى الجليل.. من نفحات ورحمات وقيم سامية.. نستمد منها جميعًا الإخلاص واليقين.. فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء.. وبهذه المناسبة نتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء.. أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وازدهار".

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ"، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء المجلس عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل لمسيرتكم المعطاءة بلوغ مرتجياتها في أداء مجلسكم المُوقر لدوره الوطنى المخلص.. وأن يُعيد علينا جميعًا هذه الأيام المباركة أعوامًا عديدة.. ومصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وتقدم وأمن وازدهار.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان".

وزير الداخلية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ

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