الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 19 متهمًا في حملات أمنية بالدقهلية والإسكندرية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الدقهلية والإسكندرية،  حملات أمنية موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط 10 عمال لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مزارع الدواجن بأسلوب تسلق السور وقص الأقفال، وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات و2 مركبة تروسيكل، بدون لوحات معدنية ومقص كبير الحجم، واعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقات بدائرتى مركزى شرطة المنصورة بالدقهلية، وبلبيس بالشرقية، وأرشدوا عن المسروقات.

 

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، 9 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة 10 صناديق حديدية، تستخدم لحجز المخلفات عن المجرى المائى لترعة النوبارية، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارتين، وأرشدوا عن المبلغ المالى المتحصل من بيع المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

قطاع الأمن العام مديريتى أمن الدقهلية والإسكندرية مكافحة الجريمة العناصر الإجرامية التشكيلات العصابية

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