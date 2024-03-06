الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربات أمنية لتجار المخدرات والسلاح فى 3 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 9.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6 كيلوجرامات لمخدر البانجو وكمية لمخدري الهيروين والشابو بحوزة 5 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش و3 فرد محلي، تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا متنوعًا في أسوان.

كما أسفرت عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 8.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6 كيلو جرامات لمخدر البانجو و5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية بدمياط.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية لمخدرى الحشيش، وهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين، بالإسكندرية، كما تم ضبط 5 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 5 قطع سلاح أبيض، بحوزة 5 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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