بـ27 مليون جنيه.. ضبط شخصين تاجرا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.