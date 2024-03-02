انخفاض فى أسعار السلع.. وصندوق النقد يسعى وراء مصر لمنحها قرضًا جديدًا

قال النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي على كل المناحي في مصر، وأبرزها تخفيف الضغط على المواطن.



وأضاف "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأسواق تراجعت في كثير من المناحي، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في أسعار كثير من السلع، وبل وتراجعت أسعار سلع منها السكر والزيت والأرز بنسبة 40%، عما كانت عليه قبل أزمة الدولار.



وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن الأثر الإيجابي لهذه الصفقة سيظهر أكثر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي هو حاليًا يطلب منح مصر 10 مليارات دولار، بعد أن أصبح أمام اقتصاد قادر على السداد، وبالتالي أصبح هو من يسعى وراء مصر لمنحها القرض.



وتوقع النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، مزيدًا من الانخفاض في أسعار السلع مع بداية شهر رمضان، موضحًا أن تلك الفترة تشهد ارتفاعًا معتادًا في أسعار السلع نتيجة الطلب عليها، وسيحدث تحسن في الأسعار خلال الأسبوع المقبل.