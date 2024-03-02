السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: تسريبات تُظهر محاولة وزراء خارجية عرب لإعادة إحياء المبادرة العربية عام 2002

السفير معتز أحمدين
السفير معتز أحمدين خليل

قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا، إن مصر تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وليس مجرد هدنة لأنها لن يستفيد منها حماس ولا الشعب الفلسطيني.

وأضاف "خليل"، في تصريحات لقناة "dmc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على الهدنة المؤقتة وهو ما يشجع إسرائيل على نفس المطالب، بالإضافة إلى تهديد إسرائيل باجتياح رفح الفلسطينية، موضحًا أن مصر تسعى حاليًا إلى إيجاد حل سياسي شامل وكامل  للقضية الفلسطينية التي طالت ونرى آثارها الآن.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا أن ما يعكس هذا التوجه أيضًا زيارة وزير الخارجية إلى قطر والسعودية لبحث آخر التطورات، لافتًا إلى أن هناك تسريبات تُظهر محاولة وزراء خارجية عرب وخليجيين لإعادة إحياء المبادرة العربية عام 2002.

مندوب مصر الدائم الامم المتحدة تسريبات غزة فلسطين وقف إطلاق النار

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